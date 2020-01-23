2020-01-23T05:38:48+03:00
Общество

«Ого, сколько котиков»: сибирячка случайно устроила флешмоб, пока скучала в «пробке»

Она запостила в «2Гис» фото своего питомца, ей ответили другие водители
Надежда РЫЖКИНА
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Новосибирск накрыло волной котов. Фото: «Инцидент Новосибирск»Новосибирск накрыло волной котов. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Жительница Новосибирска случайно стала автором флешмоба среди автомобилистов. Об этом она рассказала в группе «Инцидент. Новосибирск».

По словам девушки, она стояла в «пробке» и не знала, чем заняться. Сибирячка поделилась этим в сообщениях, а еще прикрепила снимок своего кота. И началось.

Сибиряки продолжили флешмоб на картах, а потом и «ВКонтакте». Фото: «Инцидент Новосибирск»

Сибиряки продолжили флешмоб на картах, а потом и «ВКонтакте». Фото: «Инцидент Новосибирск»

В ответ снимки своих питомцев отправили десятки водителей. Интерактивная карта в районе метро «Речной вокзал» сплошь светилась картинками котиков. Вся развязка возле метро «Речной вокзал» была забита котами. Но и это еще не все.

Несколько часов спустя сибирячка рассказала о флешмобе на дороге в группе «Инцидент Новосибирск». Не прошло и пяти минут, как подписчики паблика начали вирусно отправлять своих питомцев. Помимо котиков во флешмобе приняли участие и собаки. За ночь подписчики группы накидали еще сотню фотографий питомцев. Причем сибиряки до сих пор не могут остановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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