«Ого, сколько котиков»: сибирячка случайно устроила флешмоб, пока скучала в «пробке»
Жительница Новосибирска случайно стала автором флешмоба среди автомобилистов. Об этом она рассказала в группе «Инцидент. Новосибирск».
По словам девушки, она стояла в «пробке» и не знала, чем заняться. Сибирячка поделилась этим в сообщениях, а еще прикрепила снимок своего кота. И началось.
Сибиряки продолжили флешмоб на картах, а потом и «ВКонтакте». Фото: «Инцидент Новосибирск»
В ответ снимки своих питомцев отправили десятки водителей. Интерактивная карта в районе метро «Речной вокзал» сплошь светилась картинками котиков. Вся развязка возле метро «Речной вокзал» была забита котами. Но и это еще не все.
Несколько часов спустя сибирячка рассказала о флешмобе на дороге в группе «Инцидент Новосибирск». Не прошло и пяти минут, как подписчики паблика начали вирусно отправлять своих питомцев. Помимо котиков во флешмобе приняли участие и собаки. За ночь подписчики группы накидали еще сотню фотографий питомцев. Причем сибиряки до сих пор не могут остановиться.
ИСТОЧНИК KP.RU