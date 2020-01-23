2020-01-23T03:00:26+03:00
Общество

«А если по голове кому-нибудь?»: соцсети возмутили подростки, разбившие битами автомобиль на парковке

Парней видели и в других районах города, там они колотили остановку и скамейку
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подростки разбили фары у автомобиля на парковке. Фото: стоп-кадрПодростки разбили фары у автомобиля на парковке. Фото: стоп-кадр
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В Октябрьском районе Новосибирска у дома №7 по улице Восход двое подростков повредили автомобиль. Парни шли мимо, как вдруг сначала пнули ногой, а потом ударили битой по машине на парковке. У авто разбиты фары.

Все случилось поздно вечером. Рядом не было людей, которые видели нападение на машину, но произошедшее сняла камера наружного видеонаблюдения.

Владелец автомобиля опубликовал кадры в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Автомобилист обратился к жителям города помочь найти хулиганов.

— Не знаешь, что от таких ждать. А в следующий раз кому-то по голове стукнут? — возмутились подписчики паблика.

Люди гадали, зачем подростки ударили по автомобилю. Они предположили, что возможно авто стоит в неположенном месте, но водитель заверил, что машина припаркована в специальном кармане и абсолютно не мешает прохожим.

Также некоторые новосибирцы уверяют: парни на видео похоже на тех, кто в других районах города также битой лупили по остановке и скамейке у одного из торговых центров.

Большинство новосибирцев считают, что хулиганов вряд ли можно найти, и посоветовали страховать автомобиль или ставить его в гараж.

В Новосибирске подростки битами разбили автомобиль.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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