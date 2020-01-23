«Я стала раскрепощенной»: сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец
Новосибирская танцовщица Екатерина Малышкина показала свой коронный тверк в коротеньких шортиках и призвала своих подписчиков любить себя и чаще надевать что-нибудь красивое. За пару часов в социальных сетях ролик с ее танцем собрал более 500 просмотров.
— Хочу поделиться одной вещью. Я себя стала больше любить, начав заниматься в более открытой одежде. Я даже, можно сказать, стала более раскрепощенной! — подписала сибирячка пост на своей страничке в инстаграм. — Поэтому, дам вам совет: чтобы полюбить себя, смотрите на себя чаще, одевайте что-то красивое и кайфуйте от самих себя!
Танец Кати, как и ее откровенное признание и совет, пришелся по вкусу ее подписчикам. В комментариях под видео многие люди отметили, что девушка очень красиво танцует:
— Катя — супер!
— Просто огонь, — пишут люди.
Стоит отметить, что танцы девушки достаточно популярны в социальных сетях и часто собирают восхищенные комментарии от зрителей.
Сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец.
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ИСТОЧНИК KP.RU