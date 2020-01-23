2020-01-23T00:31:48+03:00
Общество

«Я стала раскрепощенной»: сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец

Ролик девушки набирает популярность в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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сибирячка призвала своих подписчиков любить себя и чаще надевать что-нибудь красивое. Фото: кадр из видеосибирячка призвала своих подписчиков любить себя и чаще надевать что-нибудь красивое. Фото: кадр из видео
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Новосибирская танцовщица Екатерина Малышкина показала свой коронный тверк в коротеньких шортиках и призвала своих подписчиков любить себя и чаще надевать что-нибудь красивое. За пару часов в социальных сетях ролик с ее танцем собрал более 500 просмотров.

— Хочу поделиться одной вещью. Я себя стала больше любить, начав заниматься в более открытой одежде. Я даже, можно сказать, стала более раскрепощенной! — подписала сибирячка пост на своей страничке в инстаграм. — Поэтому, дам вам совет: чтобы полюбить себя, смотрите на себя чаще, одевайте что-то красивое и кайфуйте от самих себя!

Танец Кати, как и ее откровенное признание и совет, пришелся по вкусу ее подписчикам. В комментариях под видео многие люди отметили, что девушка очень красиво танцует:

— Катя — супер!

— Просто огонь, — пишут люди.

Стоит отметить, что танцы девушки достаточно популярны в социальных сетях и часто собирают восхищенные комментарии от зрителей.

Сибирячка в коротких шортах показала откровенный танец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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