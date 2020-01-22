2020-01-22T23:07:02+03:00
Общество

«Она не слышит людей, но любит их»: волонтеры ищут дом глухой собаке

Овчарка по кличке Шаула отлично освоила жестовые команды
Алена КУЛЕШОВА
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Очаровательная Шаула на фотосессии. Фото: @katerinakaretkinaОчаровательная Шаула на фотосессии. Фото: @katerinakaretkina
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Новосибирские волонтеры ищут хозяев для глухой собаки. Среднеазиатская овчарка Шаула отличается от своих сородичей тем, что ничего не слышит. Когда-то, бывшие хозяева выбросили ее далеко от города, но, к счастью, Шаула попала в руки зоозащитников.

— В жалости эта собака точно не нуждается: несмотря ни на что она великолепно себя чувствует и любит проводить время с людьми. Пусть ее и нельзя подозвать голосом, но жесты она освоила великолепно! Легко управляема и прекрасно ходит на поводке — справится даже ребенок. А гулять Шаула очень любит, особенно — долгие прогулки в лесу. И они ей весьма полезны — ведь от вкусного обеда овчарка тоже никогда не откажется, — цитирует слова волонтеров паблик Вконтакте «Zoospasateli Novosibirsk» . — Несмотря на свои серьезные габариты, Шаула больше походит на кошку, чем на грозную овчарку. Ей жизненно необходим человек рядом. К сородичам она равнодушна: единственное, ни за что не поделится своей едой. Может стать и второй собакой в семье, но лучше Шауле быть единственной.

Несмотря на свои серьезные габариты, Шаула больше походит на кошку, чем на грозную овчарку. Фото: @katerinakaretkina

Несмотря на свои серьезные габариты, Шаула больше походит на кошку, чем на грозную овчарку. Фото: @katerinakaretkina

Собаке три года, она здорова. Зоозащитники также прошли с ней все необходимые для домашнего питомца медицинские процедуры: Шаула стерилизована, привита и проглистогонена. В настоящее время, волонтеры ищут людей, которые готовы принять ее в свою семью для любви и взаимной трепетной заботы. Зоозащитники также отмечают, что для Шаулы они ни в коем случае не рассматривают проживание на цепи. Если вы готовы стать новым хозяином и другом для этой уникальной собаки, вы можете связаться с волонтерами по данным номерам телефона: 8-913-890-32-45 (Наталья) и 8-923-250-86-80(Светлана).

Шаула любит долгие прогулки в лесу. Фото: @katerinakaretkina

Шаула любит долгие прогулки в лесу. Фото: @katerinakaretkina

ИСТОЧНИК KP.RU

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