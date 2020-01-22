«Дочь шла в слезах»: школьницу без денег выгнали из автобуса на мороз

22 Янв. 2020 2020-01-22T21:54:30+03:00

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В Новосибирске школьницу высадили из сломавшегося автобуса, не вернув деньги за проезд. Ребенок был вынужден пройти пешком несколько остановок по морозу. Об этом пишет мама девочки в соцсетях.

Произошел этот неприятный инцидент днем 21 января. В районе остановки «Кинотеатр Рассвет» в Кировском районе из автобуса № 14 из-за поломки высадили всех пассажиров. Деньги за проезд людям не вернули, пересесть в другой автобус также не предложили. Стоит отметить, что температура воздуха в тот день достигала -19 градусов.

— Мою десятилетнюю дочь вместе с другими пассажирами высадили из автобуса и даже не вернули деньги за проезд. Девочка ехала со школы домой: села в автобус, расплатилась наличными. Проехала буквально одну остановку и у автобуса сломались двери — дальше ехать он отказался, — пишет возмущенная сибирячка в паблике «Инцидент Новосибирск». — На просьбу вернуть деньги, кондуктор ответила, что они не виноваты в поломке дверей и ничего возвращать не будет, предложения пересадки на другой автобус от кондуктора не было.

По словам мамы, денег с собой у девочки больше не было, и домой ей пришлось идти пешком по морозу. Шла школьница около 20 минут — примерно две транспортные остановки. Домой замерзший ребенок зашел со слезами.

— Я нашла этот автобус и позвонила в компанию, где мне ответили, что по инструкции экипаж должен был пересадить в следующий 14-й автобус по этому билету, либо вернуть деньги, так как оплата была наличными, — пишет мама девочки. — Кроме того, экипаж ознакомлен с тем, что в холодный период детей не высаживать из автобуса. И хоть в компании передо мной извинились, все равно, по сути — кондукторы делают, что хотят!

Подобная тема, которая уже не раз поднималась новосибирцами, не смогла оставить подписчиков группы равнодушными. Однако, в комментариях под постом сибиряки разделились на два лагеря: одни встали на сторону взволнованной мамы, а другие утверждали, что ничего особенно ужасного в данной ситуации нет:

— Не так уж это и холодно. Да и идти, видимо, было не так далеко. Мы в свое время ходили, и ничего — выжили!

— А вы поставьте себя на место мамы! Вам бы не понравилось, если бы это произошло с вашим ребенком.

— Конечно, кондуктор не права, нужно было деньги вернуть. Но ситуация, в целом, не так уж ужасна.

— Возможно, две остановки — это не так далеко, но по морозу, тем более, для маленькой девочки — это много, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU