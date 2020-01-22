«Интим не предлагать»: необычное предложение убрать снег рассмешило сибиряков

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:04:27+03:00

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Нестандартное объявление о предложении своеобразного субботника появилось на жилом доме в Ленинском районе Новосибирска. Сибиряк, который решил позвать своих соседей убрать во дворе снег, решил привлечь их внимание небольшой провокацией и игрой шрифта:

— Интим не предлагаю, а предлагаю всем жильцам нашего дома выйти с лопатами для очистки нашего двора от снега. В субботу и в воскресенье, начало в 10 часов утра, — говорится в тексте объявления. — По окончании мероприятия вас ждут шашлыки и согревающие напитки.

Фотография забавного объявления появилась в соцсетях. В комментариях под постом в группе в ghest_novosibirsk в Instagram многие сибиряки сочли такой способ не только смешным, но и довольно эффективным. При этом, некоторые уверены, что обещание шашлыков в конце объявления привлечет гораздо больше людей, чем уловка с «интимом»:

— Я готов с другого берега приехать и все убрать! Уж очень шашлыка хочется.

— Молодец автор, с юмором подошел к проблеме.

— Вот везде бы такие дни чистоты начали проводить, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU