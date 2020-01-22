Гимнаст Роман Стретович рассказал, почему больше не читает рэп

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:22:46+03:00

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Новосибирец Иван Стретович, который является олимпийским призером и чемпионом мира по спортивной гимнастике, приехал в родной город в качестве почетного гостя на чемпионате России по греко-римской борьбе. Проходили соревнования с 16 по 19 января в Экспоцентре. О своем отношении к спорту, музыкальном опыте и планах на будущее Иван Стреточив рассказал изданию ЧС-ИНФО.

— В Новосибирске я ненадолго, ведь скоро предстоят выступления на на чемпионатах России и Европы и этапе Кубка мира в Германии. Кроме того, усиленно готовимся к Олимпийским играм-2020. Пока ничего особо не загадываем, чтобы не сглазить, но настроены мы на победу, — рассказал Иван Стретович. — Рад оказаться на этих соревнованиях в качестве гостя. Как по мне, борьба — это вид спорта для настоящих мужчин. Наблюдать за этим — одно удовольствие. Ведь выстоять и не дать сопернику бросить себя на ковер — это не так просто.

Стоит отметить, что своим вдохновителем Роман неоднократно называл борца Александра Карелина, который, кстати, тоже родом из Новосибирска. По словам гимнаста, в детстве он равнялся на своего знаменитого земляка и всегда смотрел его схватки. Кроме того, в настоящее время Роман Стретович дружит с двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым, с которым он вместе выступал на Олимпийских играх в Рио-2016.

Спортсмен также рассказал, что кроме борьбы интересуется также футболом и хоккеем. В частности, будучи в Москве, всегда старается посещать матчи хоккейной «Сибири». По его словам, на стадионах всегда собирается много людей. А лично для него такие походы — способ отдохнуть от тренировок и получить эмоциональный заряд.

Рассказал известный гимнаст и об экспериментах с рэп-музыкой, которые были в его прошлом. Тем не менее, по словам сибиряка, сейчас он уже «перерос этот этап»:

— Я уже немножко перерос этот возраст — чтения рэпа. Кардинально поменялся образ мышления, сейчас об этом и речи идти не может, — утверждает Иван Стретович. — Сейчас все иначе. Занимаемся турниром по гимнастике. Не так давно, в Новосибирске прошел первый турнир моего имени. А это очень важно для любого спортсмена. Кроме того, я оказался первым действующим гимнастом, который решил провести свой турнир — обычно так не происходит. Мы сделали четыре категории вплоть до мастеров спорта. Участвовали дети и взрослые, мужчины и женщины. Пытаемся продвинуть гимнастику в народ. Этот вид спорта заслуживает того, чтобы им интересовались. Я думаю, теперь мы будем только расширяться и развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU