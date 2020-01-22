Врач с помощью фальшивой справки получил более 200 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:52:01+03:00

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Уголовное дело против новосибирского врача Романа Салова, который ради надбавки к зарплате представил начальству поддельные документы, было прекращено в связи с истечением сроков давности расследования. Правоохранители отмечают, что за несколько лет работы новосибирской Клинической стоматологической поликлиники №2, благодаря липовой квалификации, он получил сумму в 233 854 рубля.

— В период с июня 2012 года по май 2017 года, заведуя ортопедическим отделением ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника №2», Роман Салов предоставил в отдел кадров удостоверение о присвоении высшей квалификационной категории, не соответствующее установленному образцу, на основании которого за указанный период ему дополнительно начислялась и выплачивалась денежная надбавка к зарплате, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Однако махинации медика заметила главный врач поликлиники Ирина Горох. Когда она просматривала личные дела сотрудников, документы, подтверждающие повышение квалификации Романа Салова показались ей подозрительными. В итоге, женщине удалось выяснить, что завотделением не уезжал в Москву, чтобы защитить свою квалификацию, а аттестационной комиссии, которая якобы принимала защиту у Салова, и вовсе никогда не существовало. После этого главврач написала официальное заявление в полицию.

Сам же Роман Салов сообщил правоохраниетелям, что, когда у него в 2012 году закончился срок действия удостоверения, ему нужно было пройти переаттестацию по высшей категории. Однако, по его словам, он вспомнил об этом в последний момент, и не желая терять прибавку к зарплате, нашел в интернете сайт, где обещали за определенную сумму найти решение этой проблемы. С помощью него он связался с мужчиной, который передал ему уже готовое удостоверение. Однако, по его словам, когда в 2017 году вновь пришло время подтверждать свою квалификацию, он уже действовал согласно законам, направив все необходимые документы в аттестационную комиссию Министерства здравоохранения по НСО.

— Учитывая, что Роман Салов ранее не был судим и подозревается в совершении преступления, относящегося к категории небольшое тяжести, а также в связи с тем, что преступление было совершено в период времени с июня 2012 года по май 2017 год, срок привлечения лица в качестве обвиняемого за совершенное преступление истек. Поэтому уголовное уголовное дело и уголовное преследование в отношении подозреваемого подлежит прекращению, в связи с истечением сроков давности, — сообщили в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU