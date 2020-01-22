«Нечем дышать»: новосибирцы жалуются на грязный воздух в городе

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:08:23+03:00

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Жители Новосибирска жалуются на грязный воздух, и советуют друг другу на время воздержаться от прогулок. По данным центра мониторинга «CityAir» показатели вредных примесей в этом районе уже дважды за сутки достигали максимальной отметки.

— Уважаемые жители «первомайки», будьте осторожны, на данный момент у нас очень серьезное загрязнение воздуха, лучше воздержаться от прогулок, — написал житель Первомайского района на сервисе «Яндекс. Район». — К вечеру концентрация вредных частиц значительно выросла.

Согласно шкале на «CityAir», в воздухе в Первомайском районе достаточно высокие показатели вредных примесей PM2.5 и PM10. В настоящее время загрязненность воздуха достигла 10 баллов.

В целом по Новосибирску ситуация с загрязнением воздуха является стабильной. Фото: https://cityair.io/

На плохой воздух жалуются также жители Кировского района. В чатах жителей микрорайона Просторный люди пишут, что они буквально не могут выйти на балкон: им нечем дышать.

— Ужас, там что, что-то горит?

— Ребята, тут дышать просто нечем.

— Это очень плотный туман, — пишут люди.

Как сообщает «CityAir», уровень загрязнения в Кировском районе Новосибирска достигает 5 баллов. Также наблюдается высокий уровень примесей PM2.5. В целом по Новосибирску ситуация с загрязнением воздуха является стабильной: по шкале центра мониторинга оно достигает 4 баллов. На платформе сообщается, что «прогуляться по улице можно, но не слишком долго».

ИСТОЧНИК KP.RU