2020-01-22T14:32:38+03:00
Общество

Подростка, «заминировавшего» техникум, отдали под суд

Под Новосибирском подросток заминировал техникум
Надежда РЫЖКИНА
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Сообщение оказалось ложнымСообщение оказалось ложнымФото: Андрей КОПАЛОВ
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Подростку из Здвинского района грозит реальный срок. Он позвонил в полицию и сообщил о минировании одного из техникумов района. Сообщение оказалось неправдой. Это произошло 17 января.

Оперативники сразу выехали на место происшествия, но никаких опасных предметов не нашли. Сотрудники ФСБ вместе с полицией нашли звонившего. Молодого человека быстро вычислили. Им оказался 17-летний студент. Подросток признался, что хотел таким образом пошутить.

Корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГУ МВД отказались уточнить название учебного заведения, сказали лишь.

В отношении мальчика возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и отпустили под подписку о невыезде.

Известно, что раньше к уголовной ответственности он не привлекался. За хулиганский звонок ему грозит штраф до 700 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

Сейчас полиция восстанавливает все детали событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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