2020-01-22T14:00:18+03:00
Общество

«Найден! Жив!»: росгвардейцы нашли мальчика, который пропал после школы

Найти подростка удалось 22 января
Алена КУЛЕШОВА
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Мальчика заметил во дворе жилого дома сотрудник Росгвардии. Фото: Наш дом Чистая Слобода (Новосибирск)Мальчика заметил во дворе жилого дома сотрудник Росгвардии. Фото: Наш дом Чистая Слобода (Новосибирск)
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Сотруднику Росгвардии удалось найти пропавшего в Новосибирске 13-летнего подростка. Мальчик не вернулся домой из школы 21 января: ребенка искали и правоохранители, и волонтеры и жители микрорайона Чистая слобода. Информация о пропавшем мальчике мгновенно разлетелась по родительским чатам и соцсетям.

Найти подростка удалось утром 22 января. Его заметил во дворе жилого дома сотрудник Росгвардии.

— Я заметил, что этот мальчик по приметам похож на пропавшего ребенка, которого разыскивают со вчерашнего дня, — цитирует слова росгвардейца официальная группа Вконтакте «Росгвардия по Новосибирской области».

Мужчина отвел ребенка к себе домой, после чего связался с его родителями. Вскоре они забрали мальчика.

Напоминаем, в случае исчезновения ребенка необходимо сразу же обратиться в полицию. Кроме того, можно обратиться к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52. По этому же номеру вы можете обратиться, если вы заметили на улице человека, похожего по приметам на пропавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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