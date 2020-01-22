В Новосибирске пенсионерка скончалась, переходя дорогу
В соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого произошел несчастный случай. Возле остановки «Стадион Сибирь» на дороге умерла 73-летняя бабушка. Многие пользователи подумали, что ее сбил автомобиль.
Однако, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области опровергли эту версию.
— Женщина умерла не в результате ДТП. Она переходила дорогу, упала на проезжей части, скончалась до прибытия машины скорой помощи. На место выезжали сотрудники полиции и медработники, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск.
Информацию подтвердили сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи». Сейчас устанавливают причину смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU