2020-01-22T13:23:04+03:00
Общество

В Новосибирске пенсионерка скончалась, переходя дорогу

Что с ней произошло, пока неизвестно
Надежда РЫЖКИНА
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Версию с ДТП опровергли. Фото: соцсетиВерсию с ДТП опровергли. Фото: соцсети
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В соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого произошел несчастный случай. Возле остановки «Стадион Сибирь» на дороге умерла 73-летняя бабушка. Многие пользователи подумали, что ее сбил автомобиль.

Однако, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области опровергли эту версию.

— Женщина умерла не в результате ДТП. Она переходила дорогу, упала на проезжей части, скончалась до прибытия машины скорой помощи. На место выезжали сотрудники полиции и медработники, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск.

Информацию подтвердили сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи». Сейчас устанавливают причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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