В Новосибирске пенсионерка скончалась, переходя дорогу

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:23:04+03:00

Что с ней произошло, пока неизвестно

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появилось сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого произошел несчастный случай. Возле остановки «Стадион Сибирь» на дороге умерла 73-летняя бабушка. Многие пользователи подумали, что ее сбил автомобиль.

Однако, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области опровергли эту версию.

— Женщина умерла не в результате ДТП. Она переходила дорогу, упала на проезжей части, скончалась до прибытия машины скорой помощи. На место выезжали сотрудники полиции и медработники, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск.

Информацию подтвердили сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи». Сейчас устанавливают причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU