«По 20 часов не затыкаются!»: мама пятиклассника возмутилась бестолковому общению в родительском чате
Жительницу Новосибирска возмутило, что общение в родительском чате не прекращается 20 часов подряд. По ее мнению, мамы обсуждают там всякий бред. Сибирячка призналась, что больше не может это терпеть.
— Как меня задолбал родительский чат нашего класса! — пишет женщина в группе «Сплетни Новосибирска». — Я не знаю, как мужья живут с этими женами. Они же больные! 18 — 20 часов из 24 наш WhatsApp не затыкается. Там обсуждают всякий бред, начиная от какого цвета нужны снежники на окно школы лепить в честь празднования крещения, заканчивая, почему мы до сих пор в 5 классе не проходим какой-то алгоритм, я сама не знаю, что это, но кто-то с репетитором уже проходит. Зачем? Сегодня обсуждали, что дарить учителю на 8 марта. Обсуждали два часа! Если что сейчас январь не закончился. Как мужья живут с этими женщинами? Они же «спилят» мозг кому угодно.
Оказалось, что это наболевшая проблема у многих родителей.
— Мы установили правило: после 22.00 не писать. Личные переписки запрещены в группе. Обсуждение насущных дел по минимуму: кратко, ясно, быстро. А вот садовская группа меня тоже бесит, кудахтанья даже в полночь. Я отключила оповещения на смартфоне.
— Просто у них много свободного времени, вот и занимаются ерундой.
— У меня к школе прибавился с этого года детсад и рабочий еще, в целом капец! Хочу кнопочный телефон.
Сибирячке предложили выйти из группы или убрать оповещения, если ее раздражают бессмысленные сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU