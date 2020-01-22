«По 20 часов не затыкаются!»: мама пятиклассника возмутилась бестолковому общению в родительском чате

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:17:25+03:00

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Жительницу Новосибирска возмутило, что общение в родительском чате не прекращается 20 часов подряд. По ее мнению, мамы обсуждают там всякий бред. Сибирячка призналась, что больше не может это терпеть.

— Как меня задолбал родительский чат нашего класса! — пишет женщина в группе «Сплетни Новосибирска». — Я не знаю, как мужья живут с этими женами. Они же больные! 18 — 20 часов из 24 наш WhatsApp не затыкается. Там обсуждают всякий бред, начиная от какого цвета нужны снежники на окно школы лепить в честь празднования крещения, заканчивая, почему мы до сих пор в 5 классе не проходим какой-то алгоритм, я сама не знаю, что это, но кто-то с репетитором уже проходит. Зачем? Сегодня обсуждали, что дарить учителю на 8 марта. Обсуждали два часа! Если что сейчас январь не закончился. Как мужья живут с этими женщинами? Они же «спилят» мозг кому угодно.

Оказалось, что это наболевшая проблема у многих родителей.

— Мы установили правило: после 22.00 не писать. Личные переписки запрещены в группе. Обсуждение насущных дел по минимуму: кратко, ясно, быстро. А вот садовская группа меня тоже бесит, кудахтанья даже в полночь. Я отключила оповещения на смартфоне.

— Просто у них много свободного времени, вот и занимаются ерундой.

— У меня к школе прибавился с этого года детсад и рабочий еще, в целом капец! Хочу кнопочный телефон.

Сибирячке предложили выйти из группы или убрать оповещения, если ее раздражают бессмысленные сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU