2020-01-22T16:24:58+03:00
Происшествия

«Припарковалась в ГАЗель»: сибирячка попала в аварию, а потом соврала полиции про угон

Теперь женщине придется ответить за свою выходку в суде
Никита МАНЬКО
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ДТП произошло на майские праздники.ДТП произошло на майские праздники.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Женщина-водитель устроила пьяное ДТП и пыталась свалить вину на неизвестных угонщиков. Сама столкновение произошло еще 12 мая на площади Станиславского: ночью Honda Civic врезалась в припаркованную «ГАЗель». Водитель скрылась с места преступления и написала заявление об угоне. Вот только ее разоблачили.

Как рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района, пьяная 37-летняя Мария неудачно припарковалась у дома по адресу Станиславского, 12 около 03:20. Женщина покинула авто и через 15 минут была в полиции — но не чтобы каяться, а чтобы заявить об угоне. Подозреваемая написала заявление, что ее иномарка была угнала от общежития на улице Вертковская, 23\1.

Оперуполномоченный полиции предупредил женщину об ответственности за заведомо ложные показания, но та продолжала настаивать на своем. Полицейские вскоре выявили ложь и нашли трех свидетелей, которые подтвердили, что пьяная водитель выходила из разбитого авто.

Дело начали рассматривать в Кировском районном суде, подозреваемая отказалась признать вину. Как добавили в прокуратуре, женщина характеризуется положительно, имеет высшее образование, но не работает и сейчас не замужем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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