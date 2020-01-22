Врачи рассказали, как пытались откачать девочку после приступа эпилепсии, но не смогли ее спасти

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:42:51+03:00

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В минздраве прокомментировали действия врачей в ситуации с девочкой, которая умерла от приступа в новосибирской больнице, где нет реанимации. В министерстве утверждают, что в случае обращения родителей, по данному случаю в клинике будет проведена проверка.

По словам врачей, у девочки было неизлечимое генетическое заболевание. Ребенок наблюдался у генетика, невролога, эндокринолога и кардиолога. В больницу девочка попала в связи с ухудшением здоровья.

— В ночь на 21 января в отделении дежурил врач-невролог высшей категории. Палата, где находилась девочка, расположена на одном этаже с ординаторской. Когда мама обратилась к дежурной медсестре по поводу эпилептического приступа девочки, доктор сразу же осмотрел ребенка. На момент осмотра сердцебиение и дыхание у ребенка отсутствовали, — пояснили в минздраве по Новосибирской области. — Врач сразу же начал реанимировать девочку: начал дотацию кислорода, непрямой массаж сердца и введение препаратов. Одновременно была вызвана реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая прибыла через 14 минут. На месте были проведена искусственная вентиляция легких, а также все необходимые реанимационные мероприятия.

Но, к сожалению, ребенка это не спасло. Родители девочки отказались от вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы. В министерстве уверяют: если родители обратятся к ним для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего, то обязательно будет проведена проверка по данному случаю и дана оценка действий медицинского персонала. Медики также приносят искренние соболезнования семье девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU