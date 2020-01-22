«Привязалась, но нам не нужна»: под Новосибирском ищут хозяина хаски с разными глазами

22 Янв. 2020 2020-01-22T03:10:25+03:00

Под Новосибирском потерялась хаски с особой приметой.

Собака пристает к прохожим, просит, чтобы ее приютили

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В Куйбышеве потерялась хаски с особой приметой. У собаки разные по цвету глаза: один карий, другой — голубой.

— Привязалась собака возле улицы Карьерной. Дошла до нашего дома, не хотела уходить. Накормили, напоили, ночует у нас. У кого собака потерялась, пишите в личные сообщения и забирайте. Нам не нужна, своя есть, — написали прохожие, заметившие песика.

Хаски видели и в другом районе города, собака также увязалась за прохожими.

— Она была на Садовой, бежала за нами, но возле карьера отстала и осталась там.

Чтобы хаски нашлась быстрее, люди опубликовали объявление в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».

— Хотелось бы, чтобы хозяин нашелся, — переживают за животное местные жители.

— Если хозяин не найдется, заберу, есть все условия для содержания, у меня уже есть собака, тоже хаски, — отозвался на собачью беду Семен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU