«Привязалась, но нам не нужна»: под Новосибирском ищут хозяина хаски с разными глазами
В Куйбышеве потерялась хаски с особой приметой. У собаки разные по цвету глаза: один карий, другой — голубой.
— Привязалась собака возле улицы Карьерной. Дошла до нашего дома, не хотела уходить. Накормили, напоили, ночует у нас. У кого собака потерялась, пишите в личные сообщения и забирайте. Нам не нужна, своя есть, — написали прохожие, заметившие песика.
Хаски видели и в другом районе города, собака также увязалась за прохожими.
— Она была на Садовой, бежала за нами, но возле карьера отстала и осталась там.
Чтобы хаски нашлась быстрее, люди опубликовали объявление в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».
— Хотелось бы, чтобы хозяин нашелся, — переживают за животное местные жители.
— Если хозяин не найдется, заберу, есть все условия для содержания, у меня уже есть собака, тоже хаски, — отозвался на собачью беду Семен Николаев.
ИСТОЧНИК KP.RU