С клюшкой и на каблуках: Пелагея показала забавное видео с дочкой

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:34:35+03:00

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Известная исполнительница народных песен Пелагея в честь Дня рождения дочки Таисии сделала забавный ролик. На видео девочка поет песни, ходит на каблуках, собирается на работу, прихватив с собой дамскую сумочку и клюшку. А еще малышка прихорашивается на собственный праздник: причесывает хвостики, красит губы помадой. Занятие, видимо, так утомило девочку, что после приготовлений, она падает уставшая на ковер.

Певица опубликовала в своем аккаунте забавное видео с девочкой. Фото: стоп-кадр

По-настоящему умиляет видео, где малышка нежно и восторженно встречает своего папу хоккеиста Ивана Телегина. Сейчас пара разводится, но несмотря на проблему в отношениях с Пелагеей, мужчина по-прежнему заботится о девочке

— Один год из жизни счастливой девочки. Спасибо гаджетам, зафиксированных мгновений счастливого детства множество, не на одну карусель бы набралось. Тасю, Полю, Ивана и всех близких с Днем этого Рождения! — подписала певица видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755871" frameborder="0"></iframe> Пелагея поздравила дочку с днем рождения трогательным роликом.

Пелагея собрала все интересные моменты с дочкой в одно видео. Фото: стоп-кадр

Ролик восхитил поклонников артистки. Многие отметили, что девочка растет копией мамы — такая же энергичная и талантливая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755872" frameborder="0"></iframe> Пелагея показала забавное видео с дочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU