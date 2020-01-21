С клюшкой и на каблуках: Пелагея показала забавное видео с дочкой
Известная исполнительница народных песен Пелагея в честь Дня рождения дочки Таисии сделала забавный ролик. На видео девочка поет песни, ходит на каблуках, собирается на работу, прихватив с собой дамскую сумочку и клюшку. А еще малышка прихорашивается на собственный праздник: причесывает хвостики, красит губы помадой. Занятие, видимо, так утомило девочку, что после приготовлений, она падает уставшая на ковер.
Певица опубликовала в своем аккаунте забавное видео с девочкой. Фото: стоп-кадр
По-настоящему умиляет видео, где малышка нежно и восторженно встречает своего папу хоккеиста Ивана Телегина. Сейчас пара разводится, но несмотря на проблему в отношениях с Пелагеей, мужчина по-прежнему заботится о девочке
— Один год из жизни счастливой девочки. Спасибо гаджетам, зафиксированных мгновений счастливого детства множество, не на одну карусель бы набралось. Тасю, Полю, Ивана и всех близких с Днем этого Рождения! — подписала певица видео.
Пелагея поздравила дочку с днем рождения трогательным роликом.
Пелагея собрала все интересные моменты с дочкой в одно видео. Фото: стоп-кадр
Ролик восхитил поклонников артистки. Многие отметили, что девочка растет копией мамы — такая же энергичная и талантливая.
Пелагея показала забавное видео с дочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU