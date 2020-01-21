2020-01-21T09:55:49+03:00
Происшествия

В Новосибирске воры прострелили щеку директору маагазина из-за бутылки шампанского

Жулика задержали сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Пуля прострелила директору щеку. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Пуля прострелила директору щеку. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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На гангстерский налет была похожа кража шампанского в супермаркете в Ленинском районе Новосибирска. Инцидент произошел 20 января. Примерно в 16:30 в супермаркет на ул. Блюхера вошла компания из 8 мужчин. Похитив бутылку шампанского, они удрали, но спустя 10 минут вернулись снова. Увидев воров, сотрудники магазина нажали на кнопку тревожной сигнализации и вызвали группу быстрого реагирования.

Тем временем один из грабителей схватил с витрины еще одну бутылку шампанского «Абрау Дюрсо» и вместе с приятелями побежал на выход. В погоню за шайкой бросился директор магазина, догнавший их уже на улице. Возникла потасовка, в ходе которой кто-то из бандитов произвел два прицельных выстрела в директора из предмета, похожего на пистолет. Одна из пуль попала ему в лицо и повредила мягкие ткани щеки.

Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, оперативно прибывшие на вызов, задержали двоих нападавших, один из которых и стрелял в директора.

Участники разбоя были переданы сотрудникам полиции. Сумма ущерба, причиненного магазину, составила 346 рублей – столько стоят две бутылки шампанского без торговой наценки.

Сегодня директор магазина и бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ дают показания о происшедшем в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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