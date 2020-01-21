2020-01-21T09:44:16+03:00
Общество

«Сдал телефон в комиссионку»: грабителя, сломавшего пенсионерке руку, поймали

А вот содержимое сумочки исчезло
Надежда РЫЖКИНА
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Полицейские поймали вора, который сломал руку бабушке. Фото: стоп-кадрПолицейские поймали вора, который сломал руку бабушке. Фото: стоп-кадр
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Полицейские поймали вора, который выхватил сумочку у 76-летней бабушки и убежал. Он караулили ее в подъезде дома по улице Зорге Кировского района. Пенсионерка не только осталась без нового телефона и карточки с пенсией, женщина получила серьезную травму: перелом руки в нескольких местах. Ей сделали операцию. Преступление попало на камеру видеодомофона. Кадры опубликовала внучка пострадавшей женщины в группе «Типичная Затулинка» Вероника Козлова. На видео хорошо видно, кто напал на пенсионерку.

Возможно, поэтому полицейские быстро нашли грабителя. Вот только ценностей при нем не было. Выяснилось, что телефон он сдал в комиссионку.

— Ранее он не был судим, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас вора проверяют на причастность к таким же преступлениям, и ищут, где может быть похищенный телефон. Местные жители утверждали, что это не первый случай нападения на пенсионерок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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