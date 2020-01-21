2020-01-21T08:51:45+03:00
Общество

«80 ударов руками, ногами и бутылкой»: 23-летнему убийце бабушки дали 16 лет колонии

Еще одна жертва новосибирца смогла выжить после жестокого нападения
Надежда РЫЖКИНА
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Почему преступник нападал на пенсионерок осталось загадкой.Почему преступник нападал на пенсионерок осталось загадкой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске областной суд вынес приговор 23 летнему парню, который жестоко напал на двух бабушек. Все случилось в Первомайском районе.

— Сначала он напал на 63-лентюю женщину. Бил ее руками, ногами и стеклянной бутылкой — всего нанес не менее 80 ударов. Посчитав, что этого достаточно для того, чтобы она умерла, он ушел, — сообщает областная прокуратура. — Спустя неделю он напал на 55-летнюю сибирячку. Все повторилось, кроме того, что женщина умерла.

Экспертиза не выявила у молодого человека психических отклонений. Следствию он признался, что действительно нападал на женщин, а в суде отказался от своих слов.

— Было доказано, что на одежде и обуви подозреваемого обнаружена кровь обеих потерпевших, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области. — К тому же, преступление попало в объектив видеокамер.

Парня, убившего бабушку и напавшему на другую пожилую женщину, дали 16 лет колонии строго режима. Мужу и сыну погибшей он должен выплатить по 800 тысяч рублей как компенсацию морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«80 ударов руками, ногами и бутылкой»: 23-летнему убийце бабушки дали 16 лет колонии
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