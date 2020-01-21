«Он живой что ли?»: сибирячке в банке с огурцами попался огромный клоп

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:20:10+03:00

Ей посоветовали не пугаться, значит, огурчики натуральные

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Жительница Новосибирска купила в супермаркете банку соленых огурчиков в рассоле. Когда открыла крышку, случайно обнаружила, что среди овощей есть кто-то живой. Оказывается, в рассоле плавал клоп. Казалось, он себя прекрасно там чувствует: упитанный, и выглядит, как живой.

Своей находкой женщина поделилась в соцсети. Она опубликовала фото клопа в группе «Ревизорро Новосибирск».

Там ей посоветовали не пугаться, ведь это значит, что огурчики натуральные, и их спокойно можно есть.

— Ну, клоп — это не страшно, зато экологически чистые огурцы. Его туда, наверное, для вкуса положили, вот он и купается в рассоле.

Юрист в такой ситуации советует обращаться с претензией в магазин.

— Обращайтесь с претензией в магазин: претензия может быть как устной, так и письменной. К вам сразу же должен подойти администратор и либо поменять товар, либо вернуть деньги, — пояснила корреспондентам КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

ИСТОЧНИК KP.RU