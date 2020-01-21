2020-01-21T07:20:10+03:00
Общество

«Он живой что ли?»: сибирячке в банке с огурцами попался огромный клоп

Ей посоветовали не пугаться, значит, огурчики натуральные
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибирячка нашла огромного клопа в банке с огурцами.Сибирячка нашла огромного клопа в банке с огурцами.
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска купила в супермаркете банку соленых огурчиков в рассоле. Когда открыла крышку, случайно обнаружила, что среди овощей есть кто-то живой. Оказывается, в рассоле плавал клоп. Казалось, он себя прекрасно там чувствует: упитанный, и выглядит, как живой.

Своей находкой женщина поделилась в соцсети. Она опубликовала фото клопа в группе «Ревизорро Новосибирск».

Там ей посоветовали не пугаться, ведь это значит, что огурчики натуральные, и их спокойно можно есть.

— Ну, клоп — это не страшно, зато экологически чистые огурцы. Его туда, наверное, для вкуса положили, вот он и купается в рассоле.

Юрист в такой ситуации советует обращаться с претензией в магазин.

— Обращайтесь с претензией в магазин: претензия может быть как устной, так и письменной. К вам сразу же должен подойти администратор и либо поменять товар, либо вернуть деньги, — пояснила корреспондентам КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я не могла нацеловаться»: малыш с редкой болезнью, которого спасали всей страной, умер
«Это ужасно»: сибиряк обвинил современных детей в лени и призвал их спасать
«Он живой что ли?»: сибирячке в банке с огурцами попался огромный клоп
«Метод — естественный»: спасатель предлагает женщинам зачать ребенка за 120 тысяч рублей
«Он лупит других питомцев»: кот-ревнивец ищет себе хозяина без животных
«Подумала, глюк у приложения»: таксист обманул бабушку, забрав у нее в два раза больше денег за заказ
Устраняют конкурентов? Новосибирцы ищут причины возгорания «Некрополя»
Филиал крематория в огне: в Новосибирске горит здание, рядом газовая труба
Потеплеет до нуля: в Новосибирск идет январская оттепель
«Малая, ты все знаешь»: Давид Манукян сухо поздравил с днем рождения Ольгу Бузову
«На черепаху похож»: новосибирцу продали в магазине бургер с плесенью
В памперсе и носочках: собака из Абхазии прилетела в Новосибирск за новой жизнью
Судебные приставы обложили должника-миллионера
«О взрыве речи не идет» - в полиции прокомментировали ранение глаза сотрудника СО РАН
Ушла перед приходом родных: сибирячку со шрамом на брови не могут найти пять дней
Пожарные предотвратили взрыв газа в Новосибирске
«Канистра спирта на юбилей»: водитель кирпичного завода порезал коллегу за отказ идти в магазин