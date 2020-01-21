2020-01-21T07:27:30+03:00
Общество

«Это ужасно»: сибиряк обвинил современных детей в лени и призвал их спасать

Например, выгнать на улицу строить горку во дворе
Надежда РЫЖКИНА
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Дети нынче совсем не хотят помогать. Фото: Денис ДолгополовДети нынче совсем не хотят помогать. Фото: Денис Долгополов
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Житель Ленинского района Денис Долгополов высказался в соцсети о современном воспитании детей. Пост у мужчины получился эмоциональным. Тем не менее, в комментариях многие поддержали точку зрения сибиряка.

Мужчину возмутило, что горку во дворе строили взрослые, помог только один мальчишка. Сибиряк призывает отобрать гаджеты и выгнать детей общаться на улице.

— Хочу отметить, что дети с каждым годом менее активно помогают взрослым. Это плохо, — написал Денис в группе «Ленинский район. Новосибирск». — В 80-е мы строили горку всем двором, отбирая лопату друг у друга. В нулевых еще немного дети помогали, сегодня — тишина. Это ужасно.

По мнению сибиряка, сейчас молодежь предпочитает все готовое и разобщена. В этом виноваты родители, говорит мужчина, которые не воспитывают своих детей, не прививают ценности.

— Проблема есть и все в наших руках. Давайте копировать простые добрые дела, которые сближают, у знакомых или соседей во дворах, и будем активно это применять у себя! — резюмировал сибиряк.

Но нашлись и те, кто сказал, что на улице делать нечего и сейчас век других увлечений. А как считаете Вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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