«Нас никто не вспомнит» - без вести пропавшая девушка оставляла мрачные записи в соцсети

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:46:38+03:00

Место нахождения девушки не известно с прошлого года. Фото: СОЦСЕТИ

Место нахождения 17-летней жительницы Новосибирска не известно с прошлого года

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Новосибирские волонтеры разыскивают 17-летнюю горожанку. Место нахождения девушки не известно с 26 декабря 2019 года.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт» проживает девушка в Первомайском районе. Ее имя – Ангелина, фамилию в ориентировке волонтеры не указывают.

«Приметы: рост 150 сантиметров, среднее телосложение, глаза карие, волосы русые. Была одета: темно-зеленая короткая куртка с черным капюшоном, черные спортивные брюки, белые кроссовки», - называют данные представители отряда.

В сети ВКонтакте есть страница с фотографией Ангелины, и, вероятно, это ее личный аккаунт. Примечательно, что прежняя активность на данной странице отражена лишь год назад.

«Как забыли меня, так и не вспоминайте больше», - такая запись выложена на странице 4 января 2019 года.

Незадолго до этого на странице Ангелины появилась другая фраза: «Никто не слышит наши крики, что зовут на помощь. Мы в этом городе одни и нас никто не вспомнит». Судя по всему, это цитата из песни рэпера-дагестанца, выступающего под ником Lizer.

Волонтеры обращаются к тем, кому известно место нахождения Ангелины. Их просят звонить по телефону: 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU