2020-01-20T13:17:05+03:00
Общество

«Совсем оборзели!»: окурок, брошенный с балкона, прожег комбинезон малышки в коляске

Тот, кто курил, не потушил «бычок», а просто выкинул его с высоты
Ульяна ДЖАНКОВА
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Окурок, кинутый с балкона, прожег комбинезон ребенку в коляске.Окурок, кинутый с балкона, прожег комбинезон ребенку в коляске.
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Новосибирцев возмутил случай, произошедший с молодой мамой. Она гуляла с малышкой в коляске, как вдруг с неба что-то упало и попало внутрь коляски. Оказалось, это не потушенный окурок. Он прожег детский комбинезон. Хорошо, что мама вовремя заглянула в коляску.

— Люди курящие и кидающие из окна «бычки», вы совсем оборзели? Мне в коляску залетел окурок, хорошо, что не в лицо. Бог вам судья, остальным — будьте аккуратнее, и не кидайте с окон «бычки», — написала возмущенная сибирячка в группе «Ревизорро Новосибирск».

Новосибирцы в комментариях поделились своими историями, когда сверху неожиданно упал окурок.

— Летом возле подъезда держала на руках малыша подруга, и такой же «бычок» кинул сверху, попало ребенку за шиворот, сильный ожог остался на спинке и испуг.

По мнению юриста Инессы Рябининой, привлечь к ответственности в таких случаях дело гиблое.

— В МЧС есть специалисты, которые могут установить траекторию полета окурка, но доказать что-то будет сложно и привлечь курильщика к ответственности. Конечно, если нанесен тяжкий вред, это другой разговор. У меня был случай, когда коляску с ребенком поставили на балконе, сверху курил сосед, и окурок занесло ветром в коляску, она воспламенилась, ребенку успели спасти, а детский транспорт выгорела полностью, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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