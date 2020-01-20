2020-01-20T12:51:41+03:00
Политика

Галина ГРИДНЕВА: Мы видим свою миссию в развитии общественного контроля за решением задач, которые обозначил президент

Председатель Общественной палаты Новосибирской области назвала важные тезисы выступления Владимира Путина, адресованного Федеральному собранию
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Галина Гриднева, председатель Общественной палаты Новосибирской области, была в составе региональной делегации на оглашении Послания Президента РФ Федеральному собранию. Галина Гриднева остановилась на самых важных инициативах.

- Обращение к Федеральному собранию в этом году кардинально отличается от предыдущих. Оно - человекоориентированное, - говорит Галина Гриднева. - Президент обозначил ряд значимых мер, которые помогут выбраться из демографической ямы. Материнский капитал за первенца - почти полмиллиона рублей - хорошая мотивация для тех, кто собирается создать семью. Денежную поддержку получат и семьи, в которых родится второй и третий ребенок. Пособие для малообеспеченных семей с детьми до 7 лет возросло и будет выплачиваться стабильно. Важный вопрос, который был поднят президентом, - это бесплатное горячее питание для младших школьников. Среднее образование все получают бесплатно, а значит, и в питании не должно быть социального расслоения. О статусе учителя тоже шла речь. За классное руководство педагог будет иметь доплату в 5 тысяч рублей. Это хорошая поддержка учительства.

По мнению Галины Гридневой, миссия Общественной палаты - развитие общественного контроля не только за реализацией нацпроектов, но и решением тех задач, которые обозначил президент в нынешнем послании. Чтобы управленческие решения продвигались и принимались правильно, важно участие граждан.

- Послание призвано воодушевить людей! Россия должна идти вперед! - считает Галина Борисовна. - Ожидаются масштабные перемены. Началась эпоха обновления общества и государственной системы. Отныне накопленные капиталы будут расходоваться на социальную сферу, что повлечет за собой улучшение качества жизни наших граждан.

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Галина ГРИДНЕВА: Мы видим свою миссию в развитии общественного контроля за решением задач, которые обозначил президент
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