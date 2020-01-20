Парочка устроила в ресторане шикарный ужин, а потом пыталась сбежать, не расплатившись

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:37:37+03:00

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17.01.2020г. в разряд правонарушения внезапно перешел романтический ужин молодого человека и его девушки в ресторане на Красном проспекте. Когда выяснилось, что молодым людям для расчета с официантом не хватило 2500 рублей, парочка устроила побег. Молодой человек убежал из заведения первым, оставив и девушку и свои вещи в гардеробе, а его спутницу задержал охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Задержанная была передана сотрудникам полиции - они дадут точную квалификацию действиям криминальной парочки.

17.01.2020г. около трех часов ночи в салоне сотовой связи на ул. Б. Хмельницкого сработала охранная сигнализация. Прибывшая на объект группа быстрого реагирования не обнаружила признаков проникновения, и в магазин был вызван представитель, чтобы осмотреть помещение. Однако, не смотря на явную угрозу безопасности, представитель выехать отказался, попросив, под свою ответственность, проигнорировать тревогу. Позже сотрудница магазина удалённо посмотрела записи системы видеонаблюдения, которые зафиксировали, как воришка проник в салон, разобрав крышу. Своевременно прибывшая группа быстрого реагирования сорвала его преступные планы, но драгоценное время, за которое можно было попасть внутрь и задержать правонарушителя, было потрачено на просмотр видеозаписи и переговоры. В итоге, правонарушителю удалось скрыться.

18.01.2020г. группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в парфюмерный магазин на площади Карла Маркса, где сработала антикражная система, когда через неё выходил подросток. Гвардейцы обнаружили у мальчика неоплаченный товар на сумму 300 рублей. По решению администрации учреждения полицию вызывать не стали и после проведенной профилактической беседы ребенка отпустили.

19.01.2020г. В супермаркете на ул. Королева двое взрослых мужчин пытались похитить шоколадку стоимостью 100 рублей. Их преступные действия были замечены, администрация вызвала ГБР. Ввиду малозначительности причиненного ущерба, задерживать воришек не стали.

А вот другого мужчину, который в этот же день пытался украсть продукты в супермаркете на ул. Кошурникова, гвардейцы не только задержали, но и передали сотрудникам полиции. Есть подозрение, что подобное правонарушение тот совершает не впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU