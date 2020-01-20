«Стал плакать»: щенку, которого хозяйка выкинула на улицу, нашли новый дом
В Новосибирске бездомный щенок обрел дом. В его жизни произошла трагедия. Он жил в будке на стройке у торгового центра «Аура» с мамой и братишками, но потом его к себе взяла женщина. Однако, через неделю она вернула собачку обратно. Сказала, что щенок у нее не прижился. Вот только в родной будке малыша не признали и выгнали. Мама его и близко не пустила к братикам.
Строители сколотили ему новую будку, чтобы животное не замерзло на морозе. В ней щенок жил один и грустил, изредка его навещал братик, чтобы согреть.
— Все хорошо! Мы его забрали, — написала КП-Новосибирск новая хозяйка малыша Татьяна Поляева. — Сейчас он отсыпается. Когда погулять вышли во двор, стал плакать и обратно проситься, думал, что выгоняем.
Малыш потихоньку осваивается и привыкает, что у него есть дом.
ИСТОЧНИК KP.RU