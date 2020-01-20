2020-01-20T13:35:46+03:00
Общество

«Он был под спайсом»: водителя, насмерть сбившего мотоциклиста, посадили на 4 года

Отбывать наказание он будет в колонии-поселении
Никита МАНЬКО
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Родственники собирали деньги на адвокатов, чтобы строго наказать наглого водителя. ФОТО: соцсетиРодственники собирали деньги на адвокатов, чтобы строго наказать наглого водителя. ФОТО: соцсети
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Новосибирцы добились строго наказания для пьяного водителя за смертельное ДТП. Авария произошла 9 сентября 2018 года: водитель «Тойоты» не заметил молодого байкера и сбил его. От удара мотоцикл вылетел в стоящую «ГАЗель».

Известно, что в день страшной аварии на улице Большевистской,151 23-летний водитель ехал на сильно тонированной «Тойоте Королла» в третьем ряду, и решил припарковаться в ближайшем кармане, чтобы снять денег в банкомате. При перестроении водитель не уступил дорогу мотоциклу и насмерть сбил 25-летнего байкера.

Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, погибший мотоциклист - Вячеслав Якушев - ранее служил в спецназе, а после армии работал сварщиком в депо на станции «Инская». По словам подруги погибшего Ольги Сэу, обвиняемый употреблял спайсы и в таком состоянии сел за руль.

Экспертиза ГИБДД признала «Тойоту» технически неисправной из-за недопустимой тонировки на стеклах, которая мешала обзору водителя в ночное время и стала одной из причин трагедии.

— Установлено, что виновник ДТП находился за рулем в наркотическом опьянении, обвиняемый полностью отрицал вину. Мать потерпевшего попросила назначить максимально строгое наказание, так как водитель не загладил вину и даже не извинился. Суд назначил четыре года лишения свободы в колонии поселении с лишение водительских прав на два года. Приговор в законную силу не вступил, — рассказал «КП-Новосибирск» помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Мать погибшего требовала компенсацию морального ущерба в 3 млн, суд назначил выплату в 1 млн морального ущерба и 110 тысяч рублей расходов на похороны.

Родственники и знакомые погибшего байкера активно добивались максимального наказания за смерть 25-летнего ездока. Вместе с мотосообществом Новосибирска они собрали более 40 тысяч рублей на оплату услуг двух адвокатов. На приговор в зал суда пришли более 20 человек — друзья и одноклассники погибшего спецназовца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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