Слесаря спиртзавода нашли мертвым в цистерне в его день рождения

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:50:17+03:00

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В семью Фомичевых из города Куйбышева беда пришла в казалось бы радостную дату — день рождения главы семейства, который работает на местном спиртзаводе. Его мертвым нашли в пустой цистерне. Друзья и родные предполагают, что он надышался вредными парами. Но что именно стало причиной смерти молодого парня, установит следствие.

— Слесарь завода, при невыясненных обстоятельствах упал в пустую цистерну из-под спирта. С применением дыхательных аппаратов и альпинистского снаряжения тело поднято из цистерны. Врачи СМП констатировали смерть мужчины, — сообщили в аварийно-спасательном отряде по Новосибирской области.

Дома у него остались молодая жена и семилетний сын.

По словам супруги, ни о какой компенсации в связи с трагедией руководство спиртзавода пока не говорило, идет расследование, никто к ней с предприятия также не приходил, поэтому пока женщина вынуждена просить помощи у друзей и родных, чтобы похоронить мужа.

Если вы можете помочь семье, звоните по телефону 8 — 996 — 071 — 26 — 90. Супругу Дениса зовут Александра.

ИСТОЧНИК KP.RU