2020-01-20T10:51:40+03:00
Общество

«Тыкала в камеру комсомольским билетом»: девушка требовала пустить ее в чужой дом, представляясь полицией

Сибирячка была в компании трех ухажеров
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девушка под видом полицейского пыталась проникнуть в чужой дом. Фото: стоп-кадрДевушка под видом полицейского пыталась проникнуть в чужой дом. Фото: стоп-кадр
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В Октябрьском районе Новосибирска нетрезвая компания нагло ломилась в шестой подъезд дома №165 по улице Бориса Богаткова. Заводилой стала девушка, трое мужчин ждали в стороне, когда сибирячка попадет в чужой подъезд.

Дело было в полночь, многие жильцы в это время уже спали. Сначала сибирячка настойчиво набирала номера разных квартир, но никто не реагировал. Это разозлило девушку, и она попыталась силой открыть дверь подъезда. В этом ей помогали мужчины, но безуспешно. В итоге девушка продолжила набирать номера квартир. Тем, кто отвечал, она показывала удостоверение. Жители дома возмущены произошедшим. Кадры с видеодомофона опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Для этого она предъявила в камеру домофона комсомольский билет. Фото: стоп-кадр

Для этого она предъявила в камеру домофона комсомольский билет. Фото: стоп-кадр

— Вот что за люди? Двенадцатый час ночи, у многих дети спят, а они начали всем подряд в домофон звонить и комсомольский билет в качестве удостоверения работника полиции показывать. Все это было ради того, чтобы в подъезде побухать! — написал в паблике один из жителей подъезда.

Местные жители узнали девушку на видео. Они утверждают, что она злоупотребляет вредными привычками.

Новосибирцы удивились, где девушка взяла комсомольский билет. А еще посоветовали друг другу на ночь отключать домофон, чтобы такие компании не будили по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Тыкала в камеру комсомольским билетом»: девушка требовала пустить ее в чужой дом, представляясь полицией
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