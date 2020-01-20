«У нее сломан позвоночник и сотрясение»: в машину с пенсионеркой врезался «Мерседес»

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Новосибирска «Mercedes-Benz» столкнулся с «ВАЗ-2110»: машина ехала во встречном направлении. Все случилось в воскресенье вечером, 19 января, на улице Станционная у дома №78/1.

За рулем иномарки сидел пьяный водитель. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

— В результате ДТП пострадали два человека: 67-летняя пассажирка «ВАЗ-2110», получившая перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, сочетанную и черепно-мозговую травмы, а также водитель этого же автомобиля — у него закрытый перелом подколенника, ушиб грудной клетки, — рассказали в ведомстве. — Оба госпитализированы в больницу.

Фото с места ДТП опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Подписчики паблика предложили таких водителей лишать прав пожизненно. Также автомобилисты удивились, что отечественная машина почти не пострадала, чего не скажешь о людях в ней.

Напомним, также в воскресенье днем в Ленинском районе случилось еще одно ДТП. Автобус с пассажирами врезался в иномарку. Женщину увезли в больницу с переломом ребра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Женщину увезли с переломом ребра»: в Новосибирске автобус с пассажирами врезался в иномарку.

Сейчас в Ленинском районе образовалась огромная пробка. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU