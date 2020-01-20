2020-01-20T08:31:59+03:00
Общество

Разъяренная сибирячка вонзила в спину мужчины вилку

Пострадавший доставлен в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Разъяренная сибирячка воткнула в спину мужчине вилку.Разъяренная сибирячка воткнула в спину мужчине вилку.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Куйбышевском районе романтическое свидание закончилось ссорой и дракой.

Все случилось в воскресенью, 19 января, поздно ночью. Пара выпивала, общалась. Но вдруг вспыхнул конфликт. Женщина так разозлилась, что схватила вилку и с силой вонзила ее мужчине в спину, а потом сбежала.

— В центральную районную клиническую больницу Куйбышева из квартиры дома на улице Садовой села Отрадненское бригадой скорой помощи был доставлен 44-летний местный житель с проникающим колото-резанным ранением подлопаточной области. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Буйную сибирячку поймали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пока идет следствие даму от греха подальше держат под охраной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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