2020-01-20T04:46:45+03:00
Общество

Директор спортшколы выдумал тренера и получал за него зарплату

По версии следствия, за полтора года руководитель заработал 480 тысяч рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Директор спортшколы выдумал тренера, и получал за него зарплату.Директор спортшколы выдумал тренера, и получал за него зарплату.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Татарском районе директор спортшколы придумал себе подработку. Руководитель якобы принял на работу тренера. Однако, сотрудник числился только на бумаге. За вымышленного преподавателя директор получил 480 тысяч рублей. Правда, хитрую схему разоблачили сотрудники правоохранительных органов и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

— По версии следствия, с апреля 2017 года по июль 2018 года директор учреждения принял на должность «тренера-преподавателя» жителя Татарска, однако фактически работа им не осуществлялась. Директор вносил недостоверные сведения в табеля учета рабочего времени, в протоколы заседаний по распределению премий и в приказы о стимулирующих выплатах, отмечал «присутствие» работника. После начисления заработной платы денежные средства обналичивались и передавались директору учреждения, — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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