Директор спортшколы выдумал тренера и получал за него зарплату

20 Янв. 2020 2020-01-20T04:46:45+03:00

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В Татарском районе директор спортшколы придумал себе подработку. Руководитель якобы принял на работу тренера. Однако, сотрудник числился только на бумаге. За вымышленного преподавателя директор получил 480 тысяч рублей. Правда, хитрую схему разоблачили сотрудники правоохранительных органов и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

— По версии следствия, с апреля 2017 года по июль 2018 года директор учреждения принял на должность «тренера-преподавателя» жителя Татарска, однако фактически работа им не осуществлялась. Директор вносил недостоверные сведения в табеля учета рабочего времени, в протоколы заседаний по распределению премий и в приказы о стимулирующих выплатах, отмечал «присутствие» работника. После начисления заработной платы денежные средства обналичивались и передавались директору учреждения, — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU