«Девочки просто огнище!»: сибирячки восхитили соцсети зажигательным танцем на футбольном поле

20 Янв. 2020 2020-01-20T03:14:53+03:00

По девушкам и не скажешь, что они — начинающие

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Ольга Ряжинова — известная в Новосибирске танцовщица. Она не только сама пляшет, но и преподает.

В своем аккаунте в Инстаграме сибирячка опубликовала ролик, на котором зажгла вместе с девушками из группы «FEMALLE DANCEHALL». Все они новички, но уже сейчас показывают хорошие успехи. Площадкой для своего первого публичного танца девушки выбрали крытое футбольное поле, а в качестве одежды на всех были одинаковые лимонные топики.

— На видео моя начинающая группа «FEMALLE DANCEHALL». Это наш отчет. Танец называет «Tumba». Все девочки пришли в разное время: кто-то в сентябре, а кто и вовсе в ноябре и начале декабря, но они все схватывают на лету, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Ряжинова. — Идея танца родилась легко, как и всегда, сначала понравился трек.

Ролик собрал более тысячи просмотров. Видео восхитило подписчиков Ольги, а их у нее более десяти тысяч.

— Девочки просто огнище

— Шикарно. Очень ярко и вкусно. Какое классное видео!

Напомним, Ольга Ряжа, так девушка сама себя называет, известна тем, что устроила челлендж: в супермаркете она одной ногой катила тележку, демонстрируя отличную растяжку. За блондинкой повторили многие девушки.

А еще сибирячка показала танец, в котором села на шпагат в прыжке: одно неверное движение, и она могла бы порвать связки.

Также блондинка станцевала в купальнике на каблуках. Она сняла это на видео и показала широкой аудитории. Девушка призналась, что такая откровенность позволила ей вновь полюбить свое тело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755597" frameborder="0"></iframe> Сибирячки "зажгли" на футбольном поле.

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ИСТОЧНИК KP.RU