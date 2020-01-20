«Девочки просто огнище!»: сибирячки восхитили соцсети зажигательным танцем на футбольном поле
Ольга Ряжинова — известная в Новосибирске танцовщица. Она не только сама пляшет, но и преподает.
В своем аккаунте в Инстаграме сибирячка опубликовала ролик, на котором зажгла вместе с девушками из группы «FEMALLE DANCEHALL». Все они новички, но уже сейчас показывают хорошие успехи. Площадкой для своего первого публичного танца девушки выбрали крытое футбольное поле, а в качестве одежды на всех были одинаковые лимонные топики.
— На видео моя начинающая группа «FEMALLE DANCEHALL». Это наш отчет. Танец называет «Tumba». Все девочки пришли в разное время: кто-то в сентябре, а кто и вовсе в ноябре и начале декабря, но они все схватывают на лету, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Ряжинова. — Идея танца родилась легко, как и всегда, сначала понравился трек.
Ролик собрал более тысячи просмотров. Видео восхитило подписчиков Ольги, а их у нее более десяти тысяч.
— Девочки просто огнище
— Шикарно. Очень ярко и вкусно. Какое классное видео!
Напомним, Ольга Ряжа, так девушка сама себя называет, известна тем, что устроила челлендж: в супермаркете она одной ногой катила тележку, демонстрируя отличную растяжку. За блондинкой повторили многие девушки.
А еще сибирячка показала танец, в котором села на шпагат в прыжке: одно неверное движение, и она могла бы порвать связки.
Также блондинка станцевала в купальнике на каблуках. Она сняла это на видео и показала широкой аудитории. Девушка призналась, что такая откровенность позволила ей вновь полюбить свое тело.
Сибирячки "зажгли" на футбольном поле.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Подвигала «булочками»!»: сибирячка в костюме Санты подразнила соцсети откровенным видео.
Ролик посмотрели около двух тысяч человек. (подробнее)
За пиццей в стиле Волочковой: сибирячка удивила продавцов супермаркета растяжкой.
Героиня социальных сетей готова объявить челлендж, она ждет подобных роликов от других танцовщиц. (подробнее)
«А сначала казалась такой скромной»: сибирячка показала танец не для слабонервных.
Во время него можно переломать ноги и порвать связки, но мастерство танцовщицы оказалось на высоте. (подробнее)
«Я стеснялась своего тела»: сибирячка в купальнике сняла откровенное видео.
Ольга Ряжинова призналась, что новый ролик помог ей почувствовать себя желанной. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU