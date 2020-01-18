«Эвакуированы 20 человек»: под Новосибирском сгорел торговый центр
В Татарске Новосибирской области в субботу, 18 января, произошло ЧП. Загорелся торговый центр «Швейка». В здании три этажа. Оттуда оперативно смогли эвакуироваться 20 человек. Пострадавших и жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожару присвоен повышенный ранг. Фото: пресс-служба МЧС Новосибирской области
— В 16:30 минут пожарно-спасательные подразделения Татарска выехали на вызов. Через несколько минут, они уже были на объекте. Из здания шел густой черный дом. В 17:35 пожар был локализован на площади в 120м². В 17:47 — ликвидировано открытое горение. В 18:28 — полная ликвидация пожара. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, — рассказал Павел Винаков.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Под Новосибирском сгорел торговый центр.
ИСТОЧНИК KP.RU