«Эвакуированы 20 человек»: под Новосибирском сгорел торговый центр

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:14:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарске Новосибирской области в субботу, 18 января, произошло ЧП. Загорелся торговый центр «Швейка». В здании три этажа. Оттуда оперативно смогли эвакуироваться 20 человек. Пострадавших и жертв нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожару присвоен повышенный ранг. Фото: пресс-служба МЧС Новосибирской области

— В 16:30 минут пожарно-спасательные подразделения Татарска выехали на вызов. Через несколько минут, они уже были на объекте. Из здания шел густой черный дом. В 17:35 пожар был локализован на площади в 120м². В 17:47 — ликвидировано открытое горение. В 18:28 — полная ликвидация пожара. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, — рассказал Павел Винаков.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/755422" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском сгорел торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU