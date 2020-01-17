Блогерша ради лайков побрила ноги своему сыну
Новосибирская блогерша Василина Катаева решила поучаствовать в интернет—баттле, одним из заданий было сделать депиляцию своему сыну.
— В рамках баттла, у нас было задание, сделать эпиляцию воском Саше на ноге, — пишет девушка у себя на страничке в «Инстаграм». — Сын сказал, что это очень больно!
На кадрах видно, как Василина наносит воск на ногу своему сыну, а тот сидит с большими от испуга глазами и говорит, что ему уже больно. Кульминацией становится момент, когда Саше приклеили на ногу полоску для депиляции. Василина не побоялась и резко дернула ее вниз.
Напомним, что Василина Катаева популярная ведущая из Новосибирска. В ее «Инстаграме» более миллиона подписчиков. Ранее «КП-Новосибирск» писал, что девушка решила пранкануть своего сына. Правда этот прикол оцнили не все.
Блогерша ради лайков побрила ноги своему сыну.
ИСТОЧНИК KP.RU