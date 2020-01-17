2020-01-17T16:02:32+03:00
Общество

Блогерша ради лайков побрила ноги своему сыну

Подросток маму поддержал, но был явно не в восторге от процедуры
Анна ПАШАГИНА
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Парень был в шоке. Фото: скриншот из видеоПарень был в шоке. Фото: скриншот из видео
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Новосибирская блогерша Василина Катаева решила поучаствовать в интернет—баттле, одним из заданий было сделать депиляцию своему сыну.

— В рамках баттла, у нас было задание, сделать эпиляцию воском Саше на ноге, — пишет девушка у себя на страничке в «Инстаграм». — Сын сказал, что это очень больно!

На кадрах видно, как Василина наносит воск на ногу своему сыну, а тот сидит с большими от испуга глазами и говорит, что ему уже больно. Кульминацией становится момент, когда Саше приклеили на ногу полоску для депиляции. Василина не побоялась и резко дернула ее вниз.

Напомним, что Василина Катаева популярная ведущая из Новосибирска. В ее «Инстаграме» более миллиона подписчиков. Ранее «КП-Новосибирск» писал, что девушка решила пранкануть своего сына. Правда этот прикол оцнили не все.

Блогерша ради лайков побрила ноги своему сыну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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