Бабушку, которая пыталась покончить с собой, спасли врачи «Скорой помощи»

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:19:45+03:00

Они вызвали спасателей, чтобы попасть в дом пенсионерки, и оказали ей первую помощь

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Ночью с 16 на 17 января 56-летняя жительница Ленинского района попыталась покончить с собой.

ЧП произошло на 1-ой Чулымской улице: именно там находится дом пенсионерки. К счастью, бабушка не погибла, а впала в кому.

Попасть к ней в дом не могли ни близкие, ни прибывшие на вызов врачи «Скорой помощи, и тогда вызвали спасателей.

— В 22:12 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила заявка от скорой помощи, — рассказали в организации «Спасатели МАСС». Врачи просили спасателей помочь им войти в частный дом, где не отзывается женщина.

Спасатели вскрыли дверь и попали в дом. Подоспевшие медики сделали всё возможное, чтобы привести женщину в чувство. Сейчас она находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU