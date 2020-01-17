Вместо ужина — уборка стоянки: автомобилисты жалуются, что им самим приходится чистить себе парковку у дома

17 Янв. 2020 2020-01-17T03:54:49+03:00

Автомобилисты с улицы Объединения жалуются, что сами чистят себе парковку. Фото: стоп-кадр

Дворники считают, что водители виноваты в этом сами

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В Новосибирске владельцы машин, которые живут в доме № 17 и 19 на улице Объединения каждый вечер, когда приезжают после работы, чистят снег. Иначе им попросту некуда будет поставить свое авто. Водители отмечают, что пока машут лопатой, все время думают, об ужине, и злятся. Им непонятно, почему они должны убирать сугробы у дома.

Крик души опубликован в группе «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск». Люди сняли на видео, как в темноте парковку убирают сразу несколько автовладельцев.

— Жители возмущены, что им приходиться собственноручно очищать парковочные места! Объединения, 17 и 19! — написали новосибирцы в соцсети. — Логичный возникает вопрос, а зачем тогда платить за уборку снега.

Проблему уборки снега в Новосибирске поднял и мэр Новосибирска Анатолий Локоть в четверг, 16 января, во время эфира на радио «Комсомольская правда — Новосибирск». Он рассказал, кто, за что в городе отвечает.

— Если снег складируют под окнами — то это ответственность управляющей компании. И к нам, жильцам, управляющая компания обращается и спрашивает: «Будем или не будем убирать снег?». И в зависимости от решения самих жильцов называется цена и проводится уборка. Давайте проявлять активность! — сказал глава города.

Если жалобы на сугроб или наледь, проходят мимо ушей УК, то можно смело идти в жилинспекцию.

— За состояние дворов отвечает лицензированная управляющая компания или ЖСК. Жалобы надо отправлять к ним. Обязательно убедитесь, что ваша заявка в устной или письменной форме были принята и зафиксирована. Это важно, чтобы потом жилинспекция могла предъявить претензии к управляющей компании. Если управляющая компания никак не отреагировала на вашу жалобу, можете сразу обращаться в жилинспекцию. Сначала «управдому» будет выдано предписание, но если в течение 2 — 3 дней нарушение не будет устранено, компании грозит штраф. Если это лицензированная управляющая компания, то оштрафовать ее могут на сумму от 250 до 300 тысяч рублей, если ТСЖ — от 40 до 50 тысяч рублей, — пояснили в службе.

По мнению, дворников, у проблемы есть и вторая сторона медали. Часть автомобилистов не убирают свои машины во время чистки снега. Это затрудняет уборку. Объявление, которые расклеивают работники, водители попросту игнорируют.

Тем не менее, жителям и управляющей компании нужно найти общий язык, чтобы территория вокруг дома содержалась в порядке. Ведь неубранный снег и наледь грозят тем, что человек может получиться травму, поскользнувшись. Это недавно случилось с сибирячкой, которая упала у подъезда дома, женщина серьезно повредила стопу.

Со сломанной ногой или рукой уборка парковки покажется меньшей из бед обеим сторонам.

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ИСТОЧНИК KP.RU