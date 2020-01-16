2020-01-16T19:48:31+03:00
Общество

Воры на них не позарятся: Анатолий Локоть рассказал, что за чудо-люки появятся в Новосибирске

Они будут сделаны из особых полимерных материалов, которые не нужны жуликам
Татьяна СОЛОВОВА
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Анатолий Локоть рассказал о преимуществе новых люков.Анатолий Локоть рассказал о преимуществе новых люков.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Анатолий Локоть в прямом эфире на Радио «КП»-Новосибирск» заявил, что на дорогах города появятся необычные полимерные решетки и люки, которые не смогут похитить воры. — Забирая канализационный люк с целью получить какие-то копейки за сдачу чугуна, преступник подвергает опасности жизнь и здоровье людей, чаще всего — детей. И это — системная проблема, — рассказал КП-Новосибирск Анатолий Локоть. — Решить ее мы решили кардинально: есть частная инициатива от инвестора по производству люка не из металла. Мы ее поддерживаем, даже уже нашли площадку для производства. В чем сама идея? Объясняем: такой люк состоит из особых композитных материалов и песка, которые делают его очень легким, дешевым. По цвету он будет похож на обычные люки. — При этом очень прочным: он без проблем будет выдерживать вес автомобиля, — добавляет глава города. — В России и за рубежом такие примеры уже есть. Но в нашем регионе такое будет впервые. По версии властей, такие люки будут совершенно непривлекательным для жуликов: в них нет металла, за который можно было бы выручить деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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