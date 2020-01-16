«Падаю на землю, он бьет по голове»: на сибирячку по дороге домой напал отморозок

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:34:12+03:00

К счпстью, девушке удалось от него отбиться: она уже обратилась в полицию

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Сибирячка, живущая на ОбъГЭС, решила пройтись пешком домой из гостей. Надела наушники, накинула капюшон и пошла по, казалось, безопасной дороге. У ДК Приморского к ней пристал незнакомец:

— Водку будешь? - спросил он.

— Нет!

— А что хочешь?

— Ничего не хочу, можно я дальше пойду и музыку буду слушать? — описала девушка диалог в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».

Сибирячка после этого пошла домой, но вдруг почувствовали сзади сильный удар:

— Падаю на землю, что-то долбит меня по голове. Я в этом капюшоне, наушники с музыкой, ничего не понимаю, но ору во весь голос, — рассказывает сибирячка. — Падаю на спину, начинаю пинаться ногами, руками махать, сдергиваю с себя капюшон. И что я вижу: это тот человек, который предлагал мне выпить.

Незнакомец начал кидать в девушку снегом, а она побежала за ним. Догнать не удалось. Сибирячка вызвала полицию и скорую помощь.

— Заявления я уже написала. Он был одет в черную куртку, черные штаны болоньевые, рюкзак черный, шарф черный с мелким рисунком, черная шапка, усы, борода, — описывает нападающего жительница Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU