«Падаю на землю, он бьет по голове»: на сибирячку по дороге домой напал отморозок
Сибирячка, живущая на ОбъГЭС, решила пройтись пешком домой из гостей. Надела наушники, накинула капюшон и пошла по, казалось, безопасной дороге. У ДК Приморского к ней пристал незнакомец:
— Водку будешь? - спросил он.
— Нет!
— А что хочешь?
— Ничего не хочу, можно я дальше пойду и музыку буду слушать? — описала девушка диалог в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)».
Сибирячка после этого пошла домой, но вдруг почувствовали сзади сильный удар:
— Падаю на землю, что-то долбит меня по голове. Я в этом капюшоне, наушники с музыкой, ничего не понимаю, но ору во весь голос, — рассказывает сибирячка. — Падаю на спину, начинаю пинаться ногами, руками махать, сдергиваю с себя капюшон. И что я вижу: это тот человек, который предлагал мне выпить.
Незнакомец начал кидать в девушку снегом, а она побежала за ним. Догнать не удалось. Сибирячка вызвала полицию и скорую помощь.
— Заявления я уже написала. Он был одет в черную куртку, черные штаны болоньевые, рюкзак черный, шарф черный с мелким рисунком, черная шапка, усы, борода, — описывает нападающего жительница Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU