2020-01-16T16:44:03+03:00
Дом. Семья

«Я воспитаю их сама»: найдены щенки, которые могут принадлежать раненному лабрадору

Девушка, у которой находятся детеныши, не хочет отдавать их кормящей собаке
Екатерина КОМЯКОВА
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Щенки в коробке, могут быть детенышами раненного лабрадора. Фото: vk.com/priutacademgorodkaЩенки в коробке, могут быть детенышами раненного лабрадора. Фото: vk.com/priutacademgorodka
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В Новосибирске в одном из домов в Советском районе Новосибирска была обнаружена коробка с щенками. Судя по всему щенкам несколько дней от роду, двое из них замерзли и умерли остальные остались живы. Коробку с щенками забрала к себе местная жительница Ирина. Зоозащитники предполагают, что детеныши могут быть от самки лабрадора, которую нашли раненной 10 января неподалеку. На голове у животного была рана, также ветеринары определили, что собака недавно принесла щенков. Кто покалечил животное, до сих пор не известно. Руководитель приюта Академгородка Галина Клебче написала заявление в полицию на жестокое обращение с животными.

Активисты также попытались соединить кормящую собаку и щенков. Но девушка, забравшая себе коробку с малышами, отказалась идти на контакт.

— Ветеринар установила, что это дворняжки, а не лабрадоры. Призываю всех к благоразумию. Я не собирают отдавать щенков в приют, они там не выживут, левая собака их не примет, — уверена девушка. — Я справлюсь. Пока они сами не начнут кушать и не получат все прививки, на воспитание в семью я их отдавать не собираюсь.

Самка лабрадора попала к зоозащитникам, ветеринары говорят, что недавно она ощенилась. Фото: vk.com/priutacademgorodka

Самка лабрадора попала к зоозащитникам, ветеринары говорят, что недавно она ощенилась. Фото: vk.com/priutacademgorodka

ИСТОЧНИК KP.RU

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