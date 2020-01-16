2020-01-16T15:51:21+03:00
Общество

Новосибирские депутаты о законе о домашнем насилии: как его применять?

Свои соображения высказали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области
Екатерина КОМЯКОВА
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Кто возьмет под контроль агрессора?Кто возьмет под контроль агрессора?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Народные избранники делятся своими размышлениями по поводу закона «О профилактике семейно-бытового насилия». Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Смышляев говорит, что проект еще следует доработать, особенно ту часть, которая касается его применения на практике. Необходимо понять: как будут работать профилактические службы, кто именно будет следить за агрессором, каким образом.

— В советское время считали, что сор из избы выносить не следует, но система общественного порицания и товарищеских судов работала исправно, — цитирует Евгения Смышляева портал «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — После публичного «разбора полетов» агрессор уже не чувствовал свою безнаказанность. Кроме того, на снижение градуса домашнего насилия работала и статья о тунеядстве, и система принудительного лечения от алкоголизма.

Депутат Татьяна Есипова вспоминает, что выступала против предыдущего «семейного закона», когда семейные побои, наоборот, были декриминализированы. Новый же закон, по мнению народной избранницы, необходим:

— В нашей стране так случилось, что женщины, старики и дети — это самые уязвимые члены общества. И они нуждаются в защите. Я изучила законопроект, который размещен на сайте Совета Федерации, — говорит Татьяна Есипова, — у меня есть вопросы по поводу правоприменения этого закона.

Уважаемые читатели, а вы как думаете, какие доработки нужны закону о семейном насилии?

ИСТОЧНИК KP.RU

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