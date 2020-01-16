Возможно – это АУЕ: В новосибирском Академгородке неизвестные ранили мужчину ножом

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:53:54+03:00

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В Новосибирске мужчина пострадал от нападения неизвестных. Так утверждается в паблике «Инцидент Новосибирск».

«В Советском районе на остановке «Проспект Строителей» двое парней, на вид лет 18-20, нанесли мужчине ножевые ранения и скрылись, - говорится в соцсети.

Некоторые интернет-пользователи предполагают, что неизвестные с ножом – сторонники криминальной субкультуры АУЕ (Арестантский уклад един). Это движение молодежи, которые придерживаются тюремных традиций.

Вот, что пишут жители:

«Уголовку надо вводить за ведение всяких каналов, связанных с криминальной тематикой, а за вовлечение в эти организации детей тоже садить, причем достаточно надолго»

«Обычно с Бердска приезжают время провести».

«Это, скорее всего, те ушлепки, про которых, когда они в 14 лет беспределили, все говорили «они же дети» и пальчиком грозили».

ИСТОЧНИК KP.RU