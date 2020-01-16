«Чиновник не должен раздражаться»: после интернет-скандала Анатолий Локоть посоветовал подчиненным «ограниченно пользоваться соцсетями»

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:32:28+03:00

После истории с Дарой Разживиной мэр порекомендовал сотрудникам быть предельно ответственными в соцсетях. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Анатолий Локоть прокомментировал скандал, который разгорелся после высказывания Дары Разживиной, сотрудницы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии. Напомним, чиновница заявила: «Мэрия делает для горожан много и совершенно бесплатно. Просто все бесплатное воспринимается нами, горожанами, как данность». Это высказывания вызвало бурю обсуждений.

— В отличие от других пользователей соцсетей, чиновники не имеют права раздражаться и поддаваться эмоциям, — рассказал КП-Новосибирск Анатолий Локоть. — Чиновник должен помнить, что он — публичный человек, и каждое его высказывание разбирается по косточкам. Что, собственно, и произошло.

Подчеркнул глава города и то, что существуют определенные требования к общению сотрудников мэрии в интернете:

— Прежде всего, ограниченно пользоваться соцсетями. Но если уж вы под свои именем выходите, то следите, что называется, за языком. И этот неписанный кодекс мы будем ужесточать, — пояснил Анатолий Евгеньевич. — Соцсети безответственны в этом плане, потому что люди чувствуют себя в них безнаказанными. Считают, что можно спорить, пользоваться непечатными эпитетами, но чиновнику так нельзя. Есть открытость, есть ответственность, мы говорим об ответственности.

На вопросы отвечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.Multistreaming with https://restream.io/

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ИСТОЧНИК KP.RU