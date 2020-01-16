Пьяные цыганки пили водку прямо в магазине на глазах у маленького ребенка

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:39:20+03:00

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Группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вызвали в супермаркет для того, чтобы пресечь нарушение общественного порядка – распитие спиртных напитков.

14.01.2020г. в 12:03 сигнал тревоги поступил из магазина на ул. Серафимовича. Кнопку тревожной сигнализации нажала администратор.

Группа быстрого реагирования, оперативно приехавшая на вызов, обнаружила перед входом в торговый зал трех молодых женщин цыганской национальности с малолетней девочкой. За столом, предназначенным для упаковки продуктов, они устроили фуршет: разлили по одноразовым стаканчикам водку и сок. За этот же стол они усадили и ребенка.

По требованию бойцов ГБР цыганки покинули заведение.

Однако через сорок минут они той же компанией вернулись и продолжили употребление спиртного, но уже тайком: бутылку водки цыганки прятали в одежде, на стол же выставляли только стаканчики с соком и закуску - селёдку со сметаной. При этом пирующих совершенно не смущали ни сотрудники магазина, ни покупатели, ставшие невольными свидетелями банкета.

Гвардейцам пришлось вновь вывести нарушительниц, попутно объяснив им, что распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено законодательством Российской Федерации.

За вчерашний день сотрудникам ГВАРДИИ выпроваживать нетрезвых нарушителей общественного порядка приходилось ещё трижды: из ресторана быстрого питания, салона сотовой связи и из приемного отделения поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU