2020-01-16T10:09:44+03:00
Происшествия

Сердце забилось снова: врачи вернули к жизни девушку-самоубийцу

Сибирячка находится в больнице
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Врачи сумели завести сердце девушкиВрачи сумели завести сердце девушки
Изменить размер текста:

В Октябрьском районе произошло ЧП. Девушка пыталась свести счеты с жизнью. Все случилось в ночь с 15 на 16 января. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали клиническую смерть сибирячки. Но медики смогли вернуть к жизни девушку.

— Была клиническая смерть, проводилась реанимация, которая прошла успешно. Девушку с восстановленным сердечным ритмом доставили в городскую больницу скорой помощи № 2, — сообщила КП-Новосибирск главврач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

Напомним, 31 декабря врачи смогли реанимировать 16-летнюю девочку. Все произошло в В Центральном районе Новосибирска в доме по улице Крылова. Мама ребенка не могла попасть в квартиру вызвала спасателей, а потом врачей. Но спустя сутки девочка умерла в больнице. Она покончила с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она не дышала»: врачи вернули к жизни умершую 16-летнюю девочку.

Дома ее обнаружили мама и спасатели. (подробнее)

Девочка, которую вернули с того света врачи, умерла в больнице.

Она разочаровалась в молодом человеке и решилась на самоубийство. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сердце забилось снова: врачи вернули к жизни девушку-самоубийцу
В Новосибирске спасатели сняли 79-летнюю бабушку с крыши библиотеки
Поваляли булки по полу: продавец пожаловался на антисанитарию и тараканов в своем магазине
«Искали сотни человек»: девочка с разными глазами пропала после школы в Карасуке
Врачи «Скорой помощи» попали в аварию, когда спешили к рожающей сибирячке
Новосибирских чиновников пересаживают со служебных авто на такси
«Техники не хватает»: мэр Новосибирска ответил на критику чистки дорог
Мэр Новосибирска – о второй смене в школах: «Изменить эту ситуацию быстро невозможно»
«Увидела в окно, сразу побежала помощь оказывать»: ПАЗик с пассажирами врезался в иномарку
«Это же ненормально!»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как считал министров, уехавших за границу
Вылетел на встречку: в Новосибирске в страшной аварии пострадала пассажирка такси
«Не дошла до дома пару метров»: сибирячка сломала ногу, поскользнувшись у подъезда
«Нам же добро сделали»: мама мальчика, которому собрали 1,5 миллиона, подарила бабушке сковородку
«Думала, это муж»: двухмесячный щенок разбудил храпом свою хозяйку
Дочку чиновницы заставили дважды оплатить проезд в автобусе
«Мы вас ненавидим»: рыжая соседка устроила травлю собаководу из-за лая псов
«Вы плачете? Я плачу»: история сибирячки, победившей рак, растрогала соцсети
Без паники: в МЧС объяснили хлопок на ТЭЦ-2
Собралась пробка: легковушка и такси столкнулись в центре Новосибирска
Россиян кинул на 8 миллионов новосибирский человек-фантом?