Сердце забилось снова: врачи вернули к жизни девушку-самоубийцу

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:09:44+03:00

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В Октябрьском районе произошло ЧП. Девушка пыталась свести счеты с жизнью. Все случилось в ночь с 15 на 16 января. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали клиническую смерть сибирячки. Но медики смогли вернуть к жизни девушку.

— Была клиническая смерть, проводилась реанимация, которая прошла успешно. Девушку с восстановленным сердечным ритмом доставили в городскую больницу скорой помощи № 2, — сообщила КП-Новосибирск главврач «Станции скорой медицинской помощи» Ирина Большакова.

Напомним, 31 декабря врачи смогли реанимировать 16-летнюю девочку. Все произошло в В Центральном районе Новосибирска в доме по улице Крылова. Мама ребенка не могла попасть в квартиру вызвала спасателей, а потом врачей. Но спустя сутки девочка умерла в больнице. Она покончила с собой.

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ИСТОЧНИК KP.RU