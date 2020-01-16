Врачи «Скорой помощи» попали в аварию, когда спешили к рожающей сибирячке

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:01:26+03:00

Пациентов в машине медиков не было

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Утром 16 января в Новосибирске случилось ДТП. Девушка вела автомобиль Toyota Ractis по улице Гоголя, в это же время по улице Семьи Шамшиных на экстренный вызов ехала «Скорая помощь». На перекрёстке машины столкнулись.

— В результате ДТП пострадали два доктора: мужчина и женщина, которые находились в карете скорой помощи. Они доставлены в городскую больницу с подозрениями на сотрясение головного мозга и ушибы, — сообщил инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков.

Как удалось узнать корреспондентам КП-Новосибирск, врачи спешили на вызов:

— Доктор и фельдшер ехали к беременной женщине, у которой начались роды, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач «Станции скорой медицинской помощи». Женщина вызвала скорую из такси, на котором ехала в роддом.

Сами автомобили получили незначительные повреждения.Авария затруднила движения по улице Гоголя в сторону Красного проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU