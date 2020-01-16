2020-01-16T08:45:23+03:00
Общество

Поваляли булки по полу: продавец пожаловался на антисанитарию и тараканов в своем магазине

Он уверяет: уборщица, которая моет полы, в этой же одежде выносит булочки из пекарни на прилавок
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Роспотребнадзоре не исключают, что пост сибиряка может быть фейком. Фото: «Ревизорро Новосибирск»В Роспотребнадзоре не исключают, что пост сибиряка может быть фейком. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
Изменить размер текста:

В Новосибирске сотрудник магазина написал анонимный пост в соцсети, в котором пожаловался на антисанитарию и качество продуктовв своем супермаркете.

— В магазине имеется пекарня на цокольном этаже, в которой выпекают булочки и хлеб. Хлеб остужают в разносах на бетонном полу под обычным вентилятором, где стаями бегают тараканы, которые могут оказаться в хлебе, в булочках. Уборщица, которая моет полы, в этой же одежде выносит булочки из пекарни на прилавок и раскладывает хлеб голыми руками без перчаток. И под сомнением салаты, которые изготавливаются там же.

Однако Роспотребнадзор предупреждает: не все анонимные сообщения от граждан, написанные в соцсетях, оказываются правдой.

— Конечно, это не нормально, что булки лежат на полу. Но анонимы могут написать хоть что. Не факт, что произошло именно в этом магазине, надо проверять, — рассказали КП-Новосибирск специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сердце забилось снова: врачи вернули к жизни девушку-самоубийцу
В Новосибирске спасатели сняли 79-летнюю бабушку с крыши библиотеки
Поваляли булки по полу: продавец пожаловался на антисанитарию и тараканов в своем магазине
«Искали сотни человек»: девочка с разными глазами пропала после школы в Карасуке
Врачи «Скорой помощи» попали в аварию, когда спешили к рожающей сибирячке
Новосибирских чиновников пересаживают со служебных авто на такси
«Техники не хватает»: мэр Новосибирска ответил на критику чистки дорог
Мэр Новосибирска – о второй смене в школах: «Изменить эту ситуацию быстро невозможно»
«Увидела в окно, сразу побежала помощь оказывать»: ПАЗик с пассажирами врезался в иномарку
«Это же ненормально!»: мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как считал министров, уехавших за границу
Вылетел на встречку: в Новосибирске в страшной аварии пострадала пассажирка такси
«Не дошла до дома пару метров»: сибирячка сломала ногу, поскользнувшись у подъезда
«Нам же добро сделали»: мама мальчика, которому собрали 1,5 миллиона, подарила бабушке сковородку
«Думала, это муж»: двухмесячный щенок разбудил храпом свою хозяйку
Дочку чиновницы заставили дважды оплатить проезд в автобусе
«Мы вас ненавидим»: рыжая соседка устроила травлю собаководу из-за лая псов
«Вы плачете? Я плачу»: история сибирячки, победившей рак, растрогала соцсети
Без паники: в МЧС объяснили хлопок на ТЭЦ-2
Собралась пробка: легковушка и такси столкнулись в центре Новосибирска
Россиян кинул на 8 миллионов новосибирский человек-фантом?