Поваляли булки по полу: продавец пожаловался на антисанитарию и тараканов в своем магазине

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:45:23+03:00

В Роспотребнадзоре не исключают, что пост сибиряка может быть фейком. Фото: «Ревизорро Новосибирск»

Он уверяет: уборщица, которая моет полы, в этой же одежде выносит булочки из пекарни на прилавок

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске сотрудник магазина написал анонимный пост в соцсети, в котором пожаловался на антисанитарию и качество продуктовв своем супермаркете.

— В магазине имеется пекарня на цокольном этаже, в которой выпекают булочки и хлеб. Хлеб остужают в разносах на бетонном полу под обычным вентилятором, где стаями бегают тараканы, которые могут оказаться в хлебе, в булочках. Уборщица, которая моет полы, в этой же одежде выносит булочки из пекарни на прилавок и раскладывает хлеб голыми руками без перчаток. И под сомнением салаты, которые изготавливаются там же.

Однако Роспотребнадзор предупреждает: не все анонимные сообщения от граждан, написанные в соцсетях, оказываются правдой.

— Конечно, это не нормально, что булки лежат на полу. Но анонимы могут написать хоть что. Не факт, что произошло именно в этом магазине, надо проверять, — рассказали КП-Новосибирск специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU