«Техники не хватает»: мэр Новосибирска ответил на критику чистки дорог

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:19:36+03:00

И отметил, что во многих случаях отвечает за уборку сугробов «управдом»

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16 января во время эфира на радио «Комсомольская правда - Новосибирск» мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал один из главных вопросов горожан – об уборке снега.

- На самом деле коммунальные службы работают, несмотря на каникулы. Да, в первую очередь был упор на проезжие части, иначе весь город встанет, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Локоть. – Но техники не всегда хватает, и пополнением и обновлением парка мы занимаемся каждый год. Например, 10 машин, которые мы приобрели для уборки тротуаров, уже показали свою эффективность.

Напомнил глава города и об ответственности самих новосибирцев:

- Если снег складируют под окнами – то это ответственность управляющей компании. И к нам, жильцам, управляющая компания обращается и спрашивает: «Будем или не будем убирать снег?». И в зависимости от решения самих жильцов называется цена и проводится уборка. Давайте проявлять активность!

Ответил глава города и на претензии общественников о том, что надо больше выделять средств на уборку снега.

- Бюджет нельзя превращать в тришкин кафтан – там подрезать, туда добавить. Давайте не будем уделять внимание каким-то сферам, а средства направим только на снег. Но потом выясним, что нужно вкладывать еще туда-то и туда-то, - заявил мэр.

На вопросы отвечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU