Мэр Новосибирска – о второй смене в школах: «Изменить эту ситуацию быстро невозможно»
В четверг, 16 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал гостем радио «Комсомольская правда –Новосибирск». Один из важных вопросов, который обсуждался в эфире, это вторая смена в школах.
- Изменить эту ситуацию быстро невозможно. Вторые смены будут присутствовать некоторое время. И некоторые педагоги говорят, что ничего страшного, главное, чтобы третьих не было. А если оглянуться на несколько лет назад, то такое было, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Евгеньевич. - Надеюсь, что после послания Президента Федеральному собрания появится возможность старые школы в микрорайнах реконструировать.
В Новосибирске таких школ десять, некоторых из них вообще закрыты для детей:
- В школах №54 и №57 уже не идут занятия – их невозможно использовать. Но в одиночку задачи по реконструкции невозможно выполнить – нужна поддержка федерального бюджета, - считает глава города.
К слову, в этому учебном году открылись 4 новых здания, к 1 сентября начнет работать новая школа в микрорайоне «Матрешкин двор». Власти обещают также сделать пристройку к лицею №130, строится гимназия №3.
На вопросы отвечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.Multistreaming with https://restream.io/
ИСТОЧНИК KP.RU