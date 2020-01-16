2020-01-16T07:19:04+03:00
Общество

Мэр Новосибирска – о второй смене в школах: «Изменить эту ситуацию быстро невозможно»

Глава города отметил, что две старые школы в городе закрыты
Татьяна СОЛОВОВА
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Мэр города рассказал, какие школы строятся.Мэр города рассказал, какие школы строятся.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 16 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть стал гостем радио «Комсомольская правда –Новосибирск». Один из важных вопросов, который обсуждался в эфире, это вторая смена в школах.

- Изменить эту ситуацию быстро невозможно. Вторые смены будут присутствовать некоторое время. И некоторые педагоги говорят, что ничего страшного, главное, чтобы третьих не было. А если оглянуться на несколько лет назад, то такое было, - рассказал КП-Новосибирск Анатолий Евгеньевич. - Надеюсь, что после послания Президента Федеральному собрания появится возможность старые школы в микрорайнах реконструировать.

В Новосибирске таких школ десять, некоторых из них вообще закрыты для детей:

- В школах №54 и №57 уже не идут занятия – их невозможно использовать. Но в одиночку задачи по реконструкции невозможно выполнить – нужна поддержка федерального бюджета, - считает глава города.

К слову, в этому учебном году открылись 4 новых здания, к 1 сентября начнет работать новая школа в микрорайоне «Матрешкин двор». Власти обещают также сделать пристройку к лицею №130, строится гимназия №3.

На вопросы отвечает мэр Новосибирска Анатолий Локоть.Multistreaming with https://restream.io/

ИСТОЧНИК KP.RU

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